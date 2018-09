Champions League: le programme de ce mercredi

Nouveauté pour ce grand retour, deux horaires différents pour les rencontres. En effet, “nice to know” deux levers de rideau auront lieu à chaque fois, 17h55 soit avec deux heures d’intervalle sur les six autres rencontres au programme.

La phase de groupes de l’UEFA Champions League a repris du service cette semaine, environ quatre mois après le troisième sacre de suite du Real Madrid. Les équipes du groupes A, B, C et D ont ouvert le bal mardi. Ce mercredi, l’Ajax, le Bayern Munich ou encore Manchester City entrent en piste.