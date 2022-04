Champions League: Manchester City bat l’Atlético 1-0

Manchester City a battu l’Atlético Madrid par 1 but 0, mardi à domicile, en quart de finale aller de la Ligue des Champions d’Europe de football.

Au City of Manchester Stadium, il a fallu l’entrée en jeu, en seconde période, de Phil Foden, le perce-muraille par excellence, pour que les hommes de Pep Guardiola trouvent l’ouverture.

Moins de 90 secondes après avoir remplacé Riyad Mahrez, Foden a reçu le ballon à 25 mètres du but adverse et réalisé un joli contrôle orienté pour se mettre face au but.

Il s’est alors un peu avancé, attirant quatre adversaires sur lui, et a parfaitement dosé sa passe pour Kevin de Bruyne, parti dans le dos de la défense, qui a battu Jan Oblak d’un superbe tir croisé (1-0, 70è).

Une libération pour les Mancuniens qui n’avaient pratiquement pas réussi à se défaire de la nasse tissée par Diego Simeone. D’autant que Guardiola avait décidé de se passer, au coup d’envoi, de joueurs pourtant très à l’aise dans les petits périmètres comme Foden ou Jack Grealish, lui aussi entré en jeu à vingt minutes de la fin.

Cet avantage minimaliste forcera l’Atlético à aller chercher un résultat au match retour, dans huit jours, au Wanda Metropolitano.

RA