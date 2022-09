Champions League: l’Inter battu à domicile par le Bayern (VIDEO)

Le Bayern Munich, mis sur orbite par Leroy Sané, est parti du bon pied ce mercredi en Ligue des champions en battant à San Siro (2-0) l’Inter Milan.

Le champion d’Allemagne a chassé les doutes nés de ses deux nuls en championnat, en asphyxiant une équipe milanaise de plus en plus perdue, après la défaite dans le derby contre l’AC Milan (2-3) samedi.

Dans cette défense intériste empruntée, le véloce Leroy Sané est allé bien trop vite pour marquer le premier but plein axe (25e) puis mettre au supplice les Nerazzurri sur le second et pousser à la faute Danilo D’Ambrosio, buteur contre son camp (66e).

Le Bayern, avant de recevoir le Barça dans une semaine, est apparu comme chez lui à San Siro avec cette quatrième victoire en quatre matches européens dans l’antre de l’Inter.

A part un début de seconde mi-temps un peu plus mordant, l’Inter n’a ainsi que trop rarement inquiété la défense centrale du Bayern solidement tenue par Matthijs De Ligt et Lucas Hernandez.

M.S. (avec MAP)