Champions League: les raisons de la défaite du WAC contre Sétif

Et d’ajouter que la défaite contre l’OCS lors du match comptant pour la 1 ère journée de la Botola et celle contre Sétif révèle que les Rouges sont “perdus sans un grand coach avec des épaules assez larges”.

Selon les observateurs, le Wydad de Casablanca a besoin d’un entraîneur de grand calibre et le coach actuel des Rouges Abdelhadi Sektioui n’a pas la carrure pour diriger le champion d’Afrique en titre. «Ses changements et sa lecture des matchs sont souvent illogiques. Le fait d’insister pour faire jouer certains joueurs comme Papatunde est totalement absurde», s’est insurgé un journaliste bien connu de la place.