Champions League: les chocs de la semaine

Après les chocs alléchants de la semaine dernière, la Ligue des Champions est de retour pour faire rêver certains et chavirer d’autres. Des huitièmes de finales de haut vol sont prévus entre ce qui reste des ténors du foot mondial.

Les finalistes de la dernière édition, les Reds de Mo Salah, accueillent les machines allemandes du Bayern Munich. Un duel des titans prévu dans le fief historique de Liverpool, l’Anfield Stadium.

Les coéquipiers de Lionel Messi, quant à eux, iront en France pour affronter l’Olympique Lyonnais. Le club français qui espère écrire l’histoire devant le géant catalan.

Tout comme la semaine passée avec les Ziyech, Hakimi et Mezraoui, on pourrait également assister à l’entrée en jeu d’un Marocain. Il s’agit d’Amine Harit, le Lion de l’Atlas qui évolue à Schalke 04 (Allemagne). Talentueux et très technique, il peut faire la différence. Mais cela ne sera pas facile, face à l’adversaire du jour, Manchester City de Pep Guardiola. Un favori de cette édition.

Enfin, place à un autre type de confrontation. Une affiche qui opposera deux grandes écoles de la défense. L’Atletico Madrid de Diego Simeone reçoit la Juventus de Massimilliano Allegri. Une rencontre qui sera très suivie et les caméras seront sans doute braqués sur le quintuple Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo.

Voici le programme complet des chocs à ne pas rater cette semaine:

Mardi 19 février 2019

Liverpool – Bayern Munich à 21h00 (beIN SPORTS 2).

Olympique Lyonnais -FC Barcelone à 21h00 (beIN SPORTS 1).

Mercredi 20 Février 2019

Schalke 04 -Manchester City à 21h00 (beIN SPORTS 2).

Atlético Madrid -Juventus à 21h00 (beIN SPORTS 1).

K.B.