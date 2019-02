Champions League: les chocs à ne pas rater (huitièmes de finale)

La Ligue des Champions est de retour. Place aux huitièmes de finale avec des chocs à couper le souffle mardi et mercredi prochains.

Manchester United – Paris Saint-Germain, mardi 12 février à 21H00

Le choc de ce mardi oppose Manchester United au Paris Saint-Germain. Si le PSG était favori après le tirage au sort, les choses ont bien changé depuis le départ de Mourinho.

Aussi, les stats ne sont pas en faveur des parisiens. En 28 matchs contre les formations françaises, les Red Devils se sont imposés 16 fois et n’ont perdu qu’à 2 reprises. De plus, Mbappé et ses coéquipiers sont affaiblis par l’absence de Neymar, d’Edinson Cavani et de Thomas Meunier, contrairement à un Man U qui affiche complet.

Un coup dur pour le PSG, qui craint de subir le même sort que les deux dernières années en quittant la Coupe aux grandes oreilles prématurément.

AS Rome – FC Porto, mardi 12 février à 21H00

L’autre choc de la soirée met aux prises l’AS Rome et le FC Porto, sur la pelouse du Stadio Olympico. Les deux clubs se sont opposés 4 fois et les chiffres ne parlent pas en faveur des “Giallorossi”.

Porto s’est imposé à 2 reprises, tandis que 2 matchs se sont soldés par un nul. La dernière rencontre date de 2016, lorsque les Portugais n’ont fait qu’une bouchée des Italiens (3-0) et se sont qualifiés pour la phase de poules.

Tottenham – Borussia Dortmund, mercredi 13 février à 21H00

C’est l’un des duels les plus attendus. Le Marocain Achraf Hakimi et ses coéquipiers du Borussia se déplacent à Tottenham. Leaders de la Bundesliga, les Allemands sont favoris devant les Anglais qui occupent le 3e rang de la Premier League.

Mais les dernières confrontations donnent l’avantage aux Spurs. Ils se sont rencontrés à 6 reprises. Tottenham s’est imposé 3 fois, Borussia Dortmund a remporté 2 duels, pour un seul score de parité. La dernière rencontre remonte à 2017, dans le cadre de la phase de groupes de la compétition. Le club de Hakimi s’était incliné à domicile sur un score de 1-2.

Ajax Amsterdam -Real Madrid , mercredi 13 février à 21H00

Un autre marocain sera de la partie, mercredi soir. Il s’agit de la star des Lions de l’Atlas, Hakim Ziyech. L’Ajax joue à domicile, mais sa mission ne sera pas aisée devant le tenant du titre.

Entre les deux équipes, c’est une rivalité qui dure depuis des années. Le Real et l’Ajax se sont rencontrés à 13 reprises sur la scène européenne. Les Madrilènes comptent 7 victoires, contre 5 pour les Ajacides et un seul nul. Le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions 3 fois d’affilée, est largement favori. Mais tout reste possible pour Hakim Ziyech et ses coéquipiers.

Kabirou Bhyer