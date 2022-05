Champions League: le roi Mohammed VI félicite le Wydad après son sacre

Le roi Mohammed VI s’est entretenu, juste après le match victorieux du Wydad Athletic Club en finale de la Ligue des Champions d’Afrique 2022, avec l’entraîneur du club, Walid Regragui, et le capitaine de l’équipe, Yahya Jebrane, victoire qui survient au terme d’un brillant parcours.

Lors de cet entretien téléphonique, survenu à l’issue du match tenu ce soir à Casablanca, le Souverain a chargé l’entraîneur et le capitaine de l’équipe de transmettre ses félicitations pour ce trophée à l’ensemble des joueurs, du staff et des composantes du club et des supporters pour cette importante réalisation, motif de fierté pour l’ensemble du public sportif et tout le peuple Marocains.