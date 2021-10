Champions League: le PSG s’offre le RB Leipzig (VIDEO)

Le Paris Saint-Germain s’est imposé, ce mardi soir au Parc des Princes, face aux Allemands du RB Leipzig par 3 buts à 2, pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Kylian Mbappé a ouvert le score pour les locaux à la 9ème minute du jeu, avant que les visiteurs ne réussissent à revenir dans le match par le biais d’André Silva à la 28è minute et de prendre l’avantage via Mukiele à la 57è minute.

Et c’était au tour de la star argentine Lionel Messi d’égaliser pour les Parisiens dix minutes plus tard sur une passe décisive de Mbappé, avant d’inscrire le but de la victoire sur pénalty à la 74è minute.

A la fin du temps réglementaire, Kylian Mbappé a raté un pénalty décidé par le VAR après une faute de la défense allemande sur l’international marocain Achraf Hakimi.

Après cette victoire, le club de la capitale consolide sa position à la tête du classement du groupe A avec 7 points, devant Manchester City avec 6 points, FC Bruges (4 points) et Leipzig (0 point).

La rencontre a été marquée notamment par l’absence de la star brésilienne du PSG Neymar Junior en raison de douleurs aux adducteurs, ainsi que celle du milieu argentin Angel Di Maria pour suspension et de la nouvelle recrue de l’équipe, le défenseur espagnol Sergio Ramos, qui récupère d’une blessure qui l’a empêché de marquer ses débuts sous les couleurs parisiennes.

