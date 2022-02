Champions League: le PSG peut dire merci à Mbappé (VIDEO)

Le PSG a battu le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des champions ce mardi grâce à un but victorieux de Kylian Mbappé à la dernière minute (1-0).

Le Paris SG s’est imposé sur la plus petite des marges face au Real Madrid (1-0), mardi en 8e de finale aller de Ligue des champions.

Un exploit à la dernière minute (90+4è) de Kylian Mbappé a permis aux Parisiens de remporter un succès mérité contre le Real dans ce 8e de finale marqué, aussi, par le penalty raté de Lionel Messi.

Le Real, qui n’a eu aucune occasion, peut même s’estimer heureux du résultat. Paris aurait dû marquer un ou deux buts de plus.

Lionel Messi a raté un penalty (62e) qui risque de peser lourd lors du match retour prévu dans trois semaines.

« Sur le terrain, on a été meilleurs. On n’a pas arrêter d’essayer. On a fait un bon match et je suis content de la performance », a déclaré Pochettino, le coach du PSG sur RMC Sport.