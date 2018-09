Champions League: le programme des matchs

La phase de groupes de l’UEFA Champions League va reprendre du service cette semaine, quatre mois à peu près (115 jours), après le troisième sacre de suite du Real Madrid. Ce sont les équipes du groupes A, B, C et D qui ouvriront le bal mardi avec pour seule ambition, du moins pour les plus capées, (certaines ne se font pas trop d’illusions quoique.) de soulever la Timbale aux oreilles, le samedi 1er juin à 20 heures (GMT), à Madrid dans le coquet stade de l’Atlético, l’Estadio Metropolitano.

Pour les moins ambitieux des clubs, ils chercheront au moins une qualification pour la phase à élimination directe qui les gratifieraient pour les huitièmes de finale de 9,5 millions d’euros, les quarts de finale de 10,5, les demi-finales de 12 millions et la finale de 15 sachant en cela que le vainqueur et le vaincu bénéficieront respectivement d’un bonus de 4,5 et 3,5 millions d’euros.

Nouveauté pour ce grand retour, deux horaires différents pour les rencontres. En effet, ‘’nice to know’’ deux levers de rideau auront lieu à chaque fois, 17h55 soit avec deux heures d’intervalle sur les six autres rencontres au programme. Mardi pour le coup d’envoi ce sont Barcelone/PSV et Inter Milan/Tottenham du groupe B, qui initieront ce qu’aura concocté l’UEFA pour la circonstance.

Sinon pour cette première journée on retiendra le choc Liverpool/PSG à Anfield. Le finaliste malheureux de la précédente édition et les Parisiens ont pour dénominateur commun d’avoir, tous deux, été matés par le champion en titre le Real Madrid. Mais cela, n’enlève en rien à leur vertu offensive (25 buts pour le PSG et 23 pour Liverpool). Ça promet donc !

On n’occultera nullement un AS. Monaco-Atlético de Madrid qui devrait être très intéressant et ce, même si le début de championnat pour nos deux lascars aura été peu en phase avec leurs ambitions. FC Barcelone-PSV Eindovein ne manque pas de piments.

Voici par ailleurs le programme de mardi :

Groupe A 19h55

Bruges-Dortmund

Monaco- Atlético Madrid

Groupe B 17h55

FC Barcelone-PSV Eindoven

Inter Milan-Tottenham

Groupe C 19h55

Liverpool-PSG

Crvena Zvezda-Naples

Groupe D 19h55

Galatasaray-Locomotiv Moscou

Shalke04-Porto

M.J.K