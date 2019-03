Champions League: le Barça explose Lyon et se qualifie (VIDEOS)

Le Barça s’est imposé (5-1) face à l’Olympique lyonnais (OM), ce mercredi soir au Camp Nou, en match comptant pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Les Catalans filent donc en quarts.

Lionel Messi a ouvert le score d’une panenka sur penalty à la 18e minute de jeu. Philipe Coutinho a doublé la mise à la 31e minute de jeu. Lucas Tousart a marqué l’unique but des Lyonnais à la 58e minute de jeu. Messi a mis la cerise sur le gâteau en marquant le 3e but des Catalans à la 78e minute, avant que Gerard Piqué n’enfonce le clou à la 81e minute. Ousmane Dembélé a marqué un 5e but pour les Blaugrana à la 86e minute.

Par ailleurs, Liverpool a battu le Bayern Munich (3-1) à l’Allianz Arena et passe également en quarts. Sadio Mané a ouvert le score à la 26e minute. Les Bavarois ont égalisé à la 39e minute d’un CSC inscrit par Joel Matip. Virgil van Dijk a doublé la mise pour les Reds à la 69e minute. Sadio Mané a récidivé en marquant le 3e but des siens à la 84e minute.

Le tirage au sort des quarts de finale est prévu le vendredi 15 mars.

A.K.A.