Champions League: l’Ajax engloutit le Real Madrid (VIDEOS)

C’est un jour à marquer d’une pierre blanche pour Ziyech et ses coéquipiers. L’Ajax a fait chuter le Real Madrid au Bernabéu (4-1) et file en quart de finale de la Ligue des Champions. Le club néerlandais a dominé les Merengue dès les premiers instants de la rencontre.

Hakim Ziyech a ouvert le score dès la 7e minute de jeu. Servi par Tadic, qui a su tirer profit d’une erreur défensive, l’international marocain a réussi à mettre le ballon au fond des filets, détrompant Thibaut Courtois et a ainsi lancé les siens. Alors que le Real tentait d’égaliser la mise, l’Ajax est parvenu à marquer le troisième but grâce à David Neres (18e).

Les hommes de Solari ont fait des pieds et des mains pour égaliser. Les Ajaccides étaient dangereux en contre et sont parvenus à enfoncer le clou par le biais de Tadic (62e). Un troisième but validé par la VAR.

Marco Asensio a fini par réagir et réduire le score pour les siens. Alors que les fans madrilènes s’attendaient à une “Remontada”, le Danois Lasse Schöne stoppe les rêves du Real en inscrivant le quatrième but.

L’Ajax provoque un séisme à Madrid et élimine le triple champion en titre. Un succès pour les coéquipiers de Ziyech et une année blanche pour le Real qui perd sa Coupe à grandes oreilles.

Par ailleurs, le choc du Borussia Dortmund et Totenham s’est soldé par une victoire des Spurs (1-0). L’international anglais, Harry Kane, a inscrit le seul but de ce duel à la 48e minute. Achraf Hakimi et ses coéquipiers quittent la compétition après la défaite à l’aller (3-0).

K.B.