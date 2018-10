Champions League: heure, chaines…le programme des matchs de mardi

Le défenseur de la Juve et capitaine des Lions de l’Atlas Medhi Benatia et le virevoltant milieu de terrain du Maroc et de l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech ainsi que son coéquipier et non moins son compatriote, Mazraoui Noussair auront le cœur à l’ouvrage ce soir en UEFA Champions League.

Si pour le premier l’affaire s’annonce plutôt aisée, il devra tout-de-même et bien qu’à la maison à Turin faire preuve une fois de plus, de sa rigueur légendaire face aux Suisses des Young boys. La veille Dame qui compte bien continuer à caracoler en tête de son groupe se devra de vaincre et ce, sans Ronaldo suspendu.

Quant au second Elu meilleur joueur du championnat néerlandais et meilleur passeur décisif de la saison passée, il ira tâter d’un crampon peu tendre du côté du Fusball Arena à Munichface à un Bayern de Munich certes moins tranchant que les saisons précédentes mais redoutable dès lors qu’il se produit devant son public. Mazraoui aura là une belle occasion face aux Allemands.

Bonne chance à nos Lions !

M.J.K

Voici par ailleurs le programme de cette seconde journée de la phase des groupes

Groupe E

Bayern-Ajax 19h00

Chaînes: BT Sports ESPN, Arena Sport 4, Bein Sport HD 3

AEK Athènes-Benfica 19h00

Chaînes: Bein Sports HD 7

Groupe F

Hoffeinheim-Manchester City 16h55

Chaînes: Arena Sport 2, Bein Sports HD 1, RMC Sport 1, Ziggo Sport Selected HD

Lyon-Shakhtar 19h00

Chaînes: Arena Sport 2, Bein Sports HD 6, RMC Sport 1

Groupe G

CSKA Moscou-Real Madrid 19h00

Chaînes : Arena Sport 3, Bein Sports HD 1

AS Rome-Plzen 19h00

Chaînes: Bein Sports HD 4, Arena Sport 5

Groupe H

Juventus-Young Boys 16h55

Chaînes: Arena Sport 1, Bein Sports HD 4, CBC Sport HD, RMC Sport

Manchester United-Valence 19h00

Chaînes: Arena Sport 1, Bein Sports HD 5, Club RTL, CBC Sport HD, RMC Sport 2