Champions League: heure, chaines… le programme complet

A deux échéances de l’issue de la phase des groupes de l’UEFA Champions League, le FC Barcelone est le seul club qualifié pour les huitièmes de finale. Qui rejoindra les Catalans lors de la prochaine journée ?

Pour ce mardi ce sont les groupes E, F, G, et H qui entreront en lice pour une meilleure visibilité quant à leur avenir. Dans le groupe E, le Bayern pour voir les huitièmes n’a besoin que d’un nul chez lui à Munich face au Benfica et cerise sur le gâteau, il sera en tête du groupe avec une victoire si l’Ajax ne gagne pas à Athènes. L’Ajax de Hakim Zyech sera qualifié avec une victoire et/ou si Benfica revient bredouille de Bavière. Pour espérer une troisième place qualificative en UEFA Europa League, l’AEK a besoin de deux victoires sans que les Portugais ne prennent aucun point.

Manchester City, dans le groupe F sera qualifié avec un nul à Lyon et finira premier avec une victoire que cherchera aussi l’OL pour faire partie des seize qualifiés. Cependant un nul pourrait suffire aux coéquipiers de Nabil Fekir si dans l’autre match entre Hoffenheim et Shakhtar on se quittait dos-à-dos.

Dans le groupe G la situation est plus claire. La Roma qui accueille le Real Madrid n’a besoin que d’un nul pour se qualifier et les Merengues d’une victoire finiront leader. Ils seront aussi qualifiés si le CSKA ne gagne pas Viktoria Plzeň.

Enfin dans le groupe H, la Juventus, après sa déconvenue at-home face à Mourinho & Co, accueillera Valence dans la perspective d’une victoire qualificative. Manchester United qui reçoit les Suisses de Youg Boys sera qualifié si Valence perd à Turin.

M.J.K

Voici le programme des matches et les chaînes TV

Groupe E

18h55 AEK Athènes-Ajax (beIN Sports 1)

21heures Bayern München-Benfica (beIN Sports 5)

Groupe F

21heures Lyon-Manchester City (beIN Sports 3)

21heures Hoffenheim-Shakhtar Donetsk (beIN Sports 6)

Groupe G:

18h55 CSKA Moskva-Viktoria Plzeň (beIN Sports 2 )

21heures Roma-Real Madrid (beIN Sports 1)

Groupe H

21heures Juventus-Valence (beIN Sports 4)

21heures Manchester United-Young Boys (beIN Sports 2)