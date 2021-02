Champions League: ce qu’a dit Ronald Koeman après la défaite du Barça

L’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a reconnu la supériorité de la formation de Mauricio Pochettino sur la sienne. Et ce, suite à la lourde défaite à domicile du Barça face au PSG (4-1), en 8e de finale de la Champions League.

Interrogé par Movistar après la fin du match, le Néerlandais a avoué que les Parisiens avaient dominé son équipe sur tous les plans. « Ils ont prouvé qu’ils avaient une équipe plus complète que nous. Il faut l’accepter, continuer sur ce chemin et améliorer des choses. On savait que cela pouvait nous arriver. On jouait contre une grande équipe. Physiquement, avec son expérience récente, le PSG nous dépasse », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « Il y a toujours un match retour, mais un 1-4 normalement, c’est compliqué à remonter, je peux te mentir, mais quand on perd 4-1, il y a peu d’options ».

À noter que le match retour se tiendra le 10 mars prochain au Parc des Princes à Paris.

M.F.