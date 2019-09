Champions League: Bonne nouvelle pour les fans de Messi 

Le FC Barcelone va recevoir l’Inter Milan en Champions League, mercredi prochain. Et la bonne nouvelle, c’est que Messi devrait être titulaire, alors qu’il s’était de nouveau blessé. Selon Sport, Leo Messi et Ousmane Dembelé ont repris l’entrainement et devraient être prêts pour le choc de mercredi.

Avec les blessures de Messi, Dembelé et Suarez, le Barça a vécu un début de saison compliqué. Après son nul sur la pelouse de Dortmund, le club doit s’imposer contre Milan pour bien se positionner dans son groupe. Jordi Alba (ischios) et Ansu Fati (genou) sont incertains pour ce match.