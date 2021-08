Championnat saoudien: Hamdallah victime d’une rumeur

L’absence de l’attaquant marocain Abderrazak Hamdallah des rangs d’Al Nasr FC lors du match contre Al Faisali, comptant pour la deuxième journée du championnat, a suscité son lot de rumeurs dans les médias saoudiens.

Des sources médiatiques locales avaient rapporté que Hamdallah était sur le départ, et que l’Ittihad saoudien aurait entrepris des mouvements afin de l’obtenir. Les même sources ajoutent que l’Ittihad aurait fait appel à son capitaine Karim El Ahmadi, pour qu’il contacte l’agent de Hamdallah en vue d’un transfert, une rumeur vite démentie par la direction du club.

Le directeur exécutif de l’Ittihad FC a rejeté en bloc ces rumeurs dans un entretien avec le journal Al-Ryadia. « Nous entretenons d’excellentes relations avec Al Nasr FC, et nous sommes souvent en contact, il est impossible que nous négocions avec Hamdallah dans leur dos », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: » les rumeurs selon lesquelles nous utilisons notre joueur El Ahmadi pour contacter le frère et l’agent de Hamdallah sont infondées. Nous ne pouvons pas mêler un joueur à une affaire pareille, et nous n’avons effectué aucun mouvement pour le joueur jusqu’à présent ».

Et de conclure : « Hamdallah reste un grand joueur, que n’importe quel club voudrait avoir dans ses rangs ».

