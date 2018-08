Championnat arabe: WAC-Al Ahly Tripoli ne sera pas joué

Les supporters du Wydad de Casablanca sont en colère à cause du match qui devait opposer leur club à Al Ahly Tripoli dans le cadre des 32 èmes de finale du championnat arabe des clubs et qui, finalement, n’a pas eu lieu.

