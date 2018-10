Championnat arabe: voici les adversaires du Wydad et du Raja

On connait les adversaires du Wydad et du Raja de Casablanca en 16èmes de finale du championnat arabe des clubs. Les Rouges et Blancs affronteront l’Etoile du Sahel tunisien et les Verts Al Ismaily SC d’Egypte. Le Wydad jouera le match aller à domicile tandis que le Raja attendra le retour pour jouer devant son public.

Voici les autres résultats du tirage au sort qui a eu lieu ce samedi 6 octobre à Riadh :

L’ES Sétif – Al Ahli SC

Ittihad Alexandrie – Zamalek

Naft Al Wasat – Al Hilal

Al Merreikh – USM Alger

MC Alger – Al Nassr

Al Ahly – Al Wasl

S.L.