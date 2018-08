Championnat arabe: premier match et première victoire pour le Raja (VIDEO)

En seconde période, Mouhssine Iajour offre l’égalisation au Raja à la 64ème minute, avant que Omar Boutayeb n’inscrive le deuxième but, 20 minutes plus tard.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK