Championnat arabe de triathlon: le bilan de la participation marocaine

Le Maroc a remporté six médailles (trois en or, une en argent et deux en bronze) au championnat arabe de triathlon, qui a eu lieu les 4 et 5 juin courant à Charm el-Cheikh, en Égypte.

L’athlète Islam Bakhikhi a remporté deux médailles en or dans la catégorie des moins de 17 ans, alors que Mehdi Sadik a raflé l’or dans la catégorie élite chez les hommes.

Les deux médailles de bronze ont été remportées respectivement par Ahmed Amine Ounasser dans la catégorie des moins de 17 ans et Youssef Al-Mutawakel dans la catégorie des moins de 23 ans.

La championne marocaine, Ghizlane Assou, a remporté vendredi la médaille d’argent dans la catégorie élite à l’ouverture du tournoi.

L’équipe marocaine de triathlon participe aux championnats arabes, les 4 et 5 juin, et africains, du 11 au 13 du même mois, à Sharm El Sheikh, en Egypte.

Les couleurs nationales sont défendues lors de ces championnats par 10 athlètes, dont 1 dans la catégorie paratriathlon.

Une délégation du bureau directeur de la Fédération participera, en marge de ces deux compétitions, aux travaux de l’Assemblée générale ordinaire de l’Union arabe et de la Confédération africaine de triathlon,

Les athlètes marocains devront entamer, à partir de dimanche, un stage de concentration à Charm el-Cheikh en prévision du championnat d’Afrique.

LC