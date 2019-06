Chaabani demande à Benzarti de témoigner en faveur de l’EST (VIDEO)

La finale de la Ligue des Champions africaine entre l’EST et le Wydad continue de défrayer la chronique. L’entraîneur de l’Espérance de Tunis (EST), Mouine Chaabani, a fait une déclaration pour le moins surprenante.

En effet, le coach tunisien a demandé à son compatriote et entraîneur du WAC, Faouzi Benzarti, de “prendre la défense de son pays la Tunisie”. Rien que ça!

Dans une déclaration accordée à la page officielle de l’Espérance, Chaabani a tout d’abord expliqué que les joueurs du club tunisien ont fait de leur mieux lors de la finale, et que la décision de la CAF de faire rejouer le match était “scandaleuse”.

Et d’ajouter au sujet de Benzarti: “On aime et on respecte Si Faouzi Benzarti. Il a été mon coach en 2003, et il nous a toujours demandé de défendre les couleurs nationales. Ils disent qu’il y avait des problèmes de sécurité lors de la finale, et lui, il a une chance de témoigner en faveur de son pays, et de dire la vérité”.

Rappelons que la Confédération africaine de football (CAF) a décidé au terme d’une réunion d’urgence de son comité exécutif à Paris, de faire rejouer le match entre le WAC de Casablanca et l’Espérance de Tunis (EST) comptant pour la finale retour de la Ligue des Champions d’Afrique.

Le match sera rejoué après la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) sur un terrain hors Tunisie, avait indiqué à la presse le conseiller du président de la CAF, Hédi Hamel, en précisant que l’EST devra restituer le Trophée et les médailles qui lui ont été remis.

Disputée au stade olympique de Radès (banlieue de Tunis), cette finale avait connu une fin chaotique suite à l’injustice dont l’arbitre de la rencontre, le Gambien Bakary Gassama, s’est rendu coupable. Il avait en effet refusé d’accorder le but égalisateur du WAC inscrit par Walid Karti à la 59ème minute pour un supposé hors-jeu sans qu’il y ait possibilité de recourir à la VAR défaillante pour en confirmer la parfaite régularité.

