Cet arbitre ne dirigera plus les matchs des équipes marocaines

Le célèbre arbitre gambien Bakary Gassama a été interdit d’arbitrer les rencontres des clubs marocains en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF. La CAF a pris cette décision sans donner les motifs de cette mise à l’écart. Par ailleurs, l’arbitre Éthiopien Bamlak Tessema qui fait l’objet de plusieurs polémiques lors des matchs de football des clubs marocains a été maintenu.

La liste des arbitres retenus est la suivante : Haitam Kirat, Sadiq Salmi, Redouane Jayyid, Samir Guezzaz, Mustafa Ghorbal, Lahlou Ben Brahm, Moataz Shalmani, Bamlak Tasima, Magit Nday, Issa Sa, Jean-Jacques Ndala, Daniel Laria, Amine Omar et Mohammed Maarouf.

Pour rappel, la CAF a choisi 14 arbitres de nationalités différentes pour diriger les matchs du Wydad et du Raja en Ligue des champions et de l’AS FAR et la Renaissance Berkane en Coupe de la CAF. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions aura lieu au mois d’avril prochain.