C’est fini entre Neymar et le PSG, selon la presse espagnole

C’est peut-être fini entre Neymar et le PSG. Le divorce entre les deux parties est pratiquement acté et le Brésilien pourrait très bien quitter le club cet été, rapporte le quotidien catalan Sport.

En effet, le footballeur avait déjà annoncé au cours du mois de mai son envie de changer d’horizon, admettant qu’il a eu tort de quitter le Barça. Le Brésilien, qui a quitté le club catalan pour des raisons économiques, avait comme ambition de construire un grand projet à Paris. Après deux ans passés au PSG, Neymar voudrait retourner au Barca.

“Sa performance n’a pas été à la hauteur des attentes en raison de ses blessures et il pense qu’il devrait quitter. Le Brésilien est absolument démotivé et le PSG le sait très bien. Le club a tenté de résoudre le problème avec un renouvellement encore plus juteux, mais ce n’est plus une question d’argent. Neymar veut remporter des titres importants et se sentir heureux sur le terrain. Ses anciens coéquipiers l’adorent et il veut les retrouver au Camp Nou pour jouer avec Messi et Luis Suárez. C’est son rêve, mais tout dépend du PSG”, analyse le média.

Et d’ajouter: “Le fait que le PSG soit très intéressé par Coutinho pourrait favoriser les négociations”.

Pour sa part le coach du club de la capitale française, Thomas Tuchel, privilégie le départ sur la continuité. Il a en effet demandé un nettoyage dans le vestiaire pour tenter de reconstruire l’équipe.

A.K.A.