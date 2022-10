Ces Lions de l’Atlas sont (déjà) retenus pour la Coupe du monde

Walid Regragui vient de trancher sur certains joueurs qui seront de la partie lors de la Coupe du monde au Qatar. Le sélectionneur national a confirmé la présence de certains noms, en attendant de dévoiler sa liste complète pour l’événement phare prévu dans moins d’un mois.

Lors de son passage sur l’émission ʺMa’a Erramdaniʺ, animée par le journaliste Ridouane Erramdani, Walid Regragui a indiqué que la liste qu’il s’apprête à présenter à la FIFA compte déjà le quatuor Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Yassine Bounou et Achraf Hakimi. L’entraîneur veut convoquer le plus de talents possible au Mondial, invitant tous les joueurs marocains à démontrer ce dont ils sont capables.

La liste finale pour la Coupe du monde sera dévoilée dans les prochains jours, en attendant le début de la compétition, prévue du 20 novembre au 18 décembre. Les Lions de l’Atlas affronteront les sélections du Canada, de la Belgique et de la Croatie pour le premier tour.

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a par ailleurs indiqué que la sélection marocaine jouera un dernier match amical, sans préciser avec qui, aux Émirats Arabes Unis, dans le cadre de ses préparatifs pour le Mondial.

A.O.