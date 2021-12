Ces Lions de l’Atlas qui pourraient rater la CAN 2022

Certains Lions de l’Atlas se retrouvent dans une situation difficile à l’approche de la CAN 2022, à cause des pressions qu’ils subissent de la part de leurs clubs pour ne pas rejoindre la sélection pour la compétition.

Selon une source de Le Site info, certains internationaux ont contacté le sélectionneur national Vahid Halilhodzic afin de lui faire part des pressions qu’ils subissent de la part de leurs clubs.

Les clubs européens craignent que le Cameroun ne dispose pas des mesures sanitaires nécessaires, ajoute la même source, ce qui pourrait causer la contamination des joueurs par le Covid 19.

Les joueurs qui pourraient rater la CAN sont Yassine Bounou, Ghanem Saiss, Nayef Aguerd, Soufiane Hakili, Adam Massina, Soufiane Amrabat, Aymae Barkok, Youssef Maleh, Ilyas Chair, Imran Louza, Youssef En-Nesyri, Mounir Haddadi et Soufiane Boufal.

Par ailleurs, l’Association européenne des clubs (ECA) a adressé une lettre, dont Le Site info détient copie, à la FIFA et à la CAF, exprimant son refus d’envoyer au Cameroun les internationaux africains des ligues européennes.

L’association a attribué sa décision au manque de mesures sanitaires appropriées prises par la CAF contre le Covid-19 et ses variants, qui se propagent dans plusieurs pays africains.

La lettre précise également que les clubs européens n’ont pas l’intention d’autoriser leurs joueurs à participer à la prochaine CAN, et que les responsables de la FIFA et de la CAF doivent prendre des mesures radicales face à la pandémie.

