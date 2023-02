Cérémonie d’ouverture du Mondialito : Walid Regragui fait le show (VIDEO)

La Coupe du monde des clubs de football s’est ouverte, mercredi à Tanger, au rythme d’un spectacle époustouflant et haut en couleur, mettant en avant un Maroc diversifié, ancestral, moderne, ouvert, hospitalier et passionné de football.

Pendant la cérémonie, les supporters ont été surpris par la montée sur scène du sélectionneur national Walid Regragui. «Dirou Niya», a lancé le coach, sous les applaudissements du public qui a scandé «sir, sir, sir…».

Pour rappel, le public de cette édition, organisée du 1er au 11 février à Tanger et Rabat, a été épaté par une série de chorégraphies, de chants et musiques et d’images établissant un trait d’union entre le passé et le présent et mettant en avant toute la beauté de la nature, de l’architecture et de l’hospitalité marocaines.

Le Maroc organise le Mondialito pour la troisième fois, après l’édition 2013 qui a vu le Raja de Casablanca atteindre la finale (défaite 2-0 devant Bayern Munich) et celle de 2014, qui a vu la participation du Moghreb de Tétouan, en tant que champion du Maroc.

S.L.