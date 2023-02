Cérémonie d’ouverture du Mondialito: pourquoi la chanson officielle n’a pas été dévoilée

Mercredi a eu lieu la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde des clubs au stade Ibn Battouta de Tanger. Toutefois, la chanson officielle du tournoi, produite par RedOne, n’y pas été dévoilée, à la grande surprise des Marocains.

Selon une source sûre de Le Site info, le morceau, auquel participe Asmae Lamnaouar, Rim Fekry, Hatim Ammor, Douzi, Nouamane Belaiachi, Zouhir Bahaoui, Aminus et Dizzy Dros sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture au stade Moulay Abdellah de Rabat.

Pour rappel, la Coupe du monde des clubs de football s’est ouverte, mercredi à Tanger, au rythme d’un spectacle époustouflant et haut en couleur, mettant en avant un Maroc diversifié, ancestral, moderne, ouvert, hospitalier et passionné de football.

Le public de cette édition, organisée du 1er au 11 février à Tanger et Rabat, a été épaté par une série de chorégraphies, de chants et musiques et d’images établissant un trait d’union entre le passé et le présent et mettant en avant toute la beauté de la nature, de l’architecture et de l’hospitalité marocaines.

Parmi les moments forts de cette soirée, on retiendra le spectacle folklorique très rythmé, avec une touche de modernité, qui a mené les spectateurs dans un voyage fascinant à travers différentes régions du Maroc.

La passion du football était fortement mise en relief, avec un retour en images sur les scènes de liesse du public marocain en réaction aux performances des Lions de l’Atlas lors du dernier Mondial au Qatar.

Le point d’orgue de ce moment de nostalgie a été la montée sur scène du sélectionneur national Walid Regragui, l’invité surprise de cette soirée, accueilli chaleureusement par le public.

L’occasion ne pouvait pas passer sans rendre un hommage posthume à la légende Pelé, décédé fin 2022.

H.M.