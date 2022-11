Cérémonie d’ouverture du Mondial: ce qu’en pensent les Marocains

La Coupe du monde de football (Qatar-2022), la première à se tenir dans la région arabe, s’est ouverte officiellement, dimanche au stade Al Beit d’Al Khour, lors d’une cérémonie animée par des artistes internationaux.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par des spectacles animés par des chanteurs célèbres à l’instar du Qatari Fahad Al Kubaisi et de Jeon Jungkook, l’un des membres du groupe sud-coréen de K-pop, BTS, qui ont interprété « Dreamers », outre une célébration des sélections participantes, des pays ayant déjà abrité les phases finales du mondial et des bénévoles de l’évènement.

Le spectacle, qui a également fait la part belle à l’histoire de la région arabe, ses traditions et civilisation, a été l’occasion de lancer des messages de rapprochement entre les peuples, de consécration des valeurs d’amour, de fraternité et de lutte contre la discrimination.

Après la cérémonie, les Marocains ont exprimé leur fierté et loué le travail du Qatar, «ce pays arabe qui a su se démarquer et écrire l’histoire». Sur la Toile, les internautes ont posté, d’ailleurs, des photos de l’ouverture et indiqué que les critiques essuyées par le pays organisateur étaient totalement injustifiées.

H.M.