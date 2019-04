Ce qu’ont dit Benzarti et les joueurs du Wydad après le nul (VIDEO)

Pas de vainqueur entre le Wydad et le Raja qui se sont affrontés ce dimanche à Marrakech, en match comptant pour la 25e journée de la Botola. Un nul qui conforte la place du Wydad en tête du classement du championnat avec 53 points. Les Rouges se rapprochent encore plus du titre.

Toutefois, Faouzi Benzarti s’est montré réaliste à la fin de la rencontre. “Certes, ce résultat nous permet de rester loin du Raja mais rien n’est sûr jusqu’à la dernière journée”, a fait savoir le technicien tunisien des Rouges.

“Nous avons su comment gérer la rencontre. On voulait gagner mais même ce nul est un résultat positif pour nous. C’est l’équipe adverse qui est sous pression. Nous ferons le maximum pour remporter le 20ème titre de champion dans l’histoire du club et rendre les supporters encore plus heureux et fiers”, a déclaré Badie Aouk.

“Nous avons voulu gagner surtout après la défaite face au HUSA, la semaine dernière. Malheureusement, nous n’avons pas pu garder notre avantage. Le score du match n’est pas décevant. Nous devons nous concentrer pour remporter le titre”, a fait savoir Yahya Jabrane.

Interrogé au sujet de la demi-finale de la Ligue des Champions africaine, que le WAC disputera contre Mamelodi Sundowns vendredi prochain, Jabrane a ajouté: “Ca sera un match difficile. J’espère que tout le monde est conscient de la responsabilité qui repose sur nos épaules, et que nous serons au rendez-vous pour réaliser une large victoire et garantir la qualification avant d’aller en Afrique du Sud”.

N.K.