Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Halilhodzic (VIDEO)

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Vahid Halilhodzic a affirmé, ce jeudi à Salé, que les deux matchs amicaux des Lions de l’Atlas face au Ghana et au Burkina-Faso constituent un test du niveau de préparation des joueurs nationaux pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Intervenant lors d’une conférence de presse au Centre Mohammed VI de football de Maâmoura destinée à dévoiler la liste des joueurs retenus, le sélectionneur national a mis l’accent sur « le travail d’équipe continu sur tous les détails afin de préparer une équipe nationale forte et compétitive », ajoutant que le plus important est la qualification au Mondial du Qatar 2022.

« Nous avons programmé deux rencontres contre le Ghana et le Burkina-Faso, au regard de leur force physique et leur bon classement FIFA », a dit Halilhodzic, indiquant qu' »affronter les équipes africaines nécessite un travail sur le plan mental et l’action collective ».

Se mesurer à des équipes africaines en déplacement « constitue toujours une source d’inquiétude car ces rencontres se déroulent dans des conditions différentes nécessitant une concentration et une présence physique et mentale au vu de la force physique et de la compétitivité des équipes adverses », précisant que le stage de concentration des éléments nationaux pour ces deux échéances est très important pour poursuivre le travail sur tous les points et les détails.

Le sélectionneur national a mis en avant le travail sur le terrain et en dehors à travers la communication avec les joueurs afin que l’équipe nationale soit prête pour les qualifications de septembre prochain.

A la lumière de la propagation de la pandémie de Covid-19, le coach a souligné la mise en place d’un programme spécial pour les joueurs en vue d’une préparation exemplaire, ajoutant qu’il avait souhaité disputer des matchs amicaux en dehors du Maroc.

Concernant le report des matchs qualificatifs pour le Mondial du Qatar, Halilhodzic a fait savoir que les Lions de l’Atlas sont en phase finale des préparatifs et exploiteront au mieux le temps qui reste pour renforcer davantage leurs préparatifs.

Il a, par ailleurs, indiqué que la liste dévoilée comporte des joueurs évoluant au championnat national, à l’instar d’Anas Zniti, Ahmed Réda Tagnaouti, Ayoub El Amloud, Yahya Jabrane, Ayoub El Kaabi et Soufiane Rahimi, des éléments expérimentés qui ont démontré une performance et un niveau distingués, rappelant que l’équipe nationale, qui appartient à tous les Marocains, reste ouverte à ceux qui la mérite et travaillent avec sérieux. Et d’affirmer que la convocation d’Ilias Chair, qui évolue à Queens Park Rangers, fait suite à un suivi de ses matchs avec son club. « J’ai suivi Ilias au cours des derniers matchs et c’est un joueur qui sait se positionner et apportera une valeur ajoutée au groupe ».

La liste de l’équipe nationale dévoilée par Vahid Halilhodzic a été marquée par la présence des piliers des Lions de l’Atlas qui signent de bonnes performances avec leurs équipes évoluant dans les cinq championnats européens.

La sélection nationale affrontera en match amical le Ghana le 8 juin et le Burkina-Faso le 12 du même mois au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat à partir de 20h00.

Le tirage au sort des éliminatoires africaines qualificatives à la Coupe du monde de football (Qatar 2022) a placé le Maroc dans le groupe I avec la Guinée, la Guinée-Bissau et le Soudan.

JL