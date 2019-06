Ce qu’il faut retenir de la 1ère édition de Renault champions 2019

Renault Champions, le programme sportif révélateur de jeunes talents footballistiques organisé par le Groupe Renault Maroc dans la région de Tanger, a remporté un véritable succès.

Dimanche dernier, le stade d’entraînement de l’IRT a vibré au rythme des 2 matchs de finale qui clôturent les 3 mois de compétitions du programme Renault Champions. 70 jeunes talents âgés entre 12 et 15 ans sélectionnés selon les normes de la Fédération Royale Marocaine de Football, ont brillé par leur talent.

Ces jeunes footballeurs ont été retenus suite aux différentes étapes de sélection qui ont concernés plus de 2500 jeunes participants. La finale était répartie sous forme de 2 matchs par catégorie d’âge : 12/13 ans et 14/15 ans. Les 2 matchs se sont déroulés dans une ambiance festive et sportive de haut niveau avec la présence des familles des participants, des partenaires institutionnels et du Club de l’IRT.

Les jeunes footballeurs ont eu la chance et le privilège de jouer les matchs sous la surveillance de l’arbitre certifié par la FIFA Redouane Achik. Egalement collaborateur SOMACA, Redouane Achik a arbitré des compétitions prestigieuses notamment en tant qu’assistant arbitre lors des Coupes du Monde FIFA en 2010, 2014 et 2018.

A l’issue de cette compétition, le Groupe Renault Maroc et le Club de l’Ittihad Riadhi de Tanger ont remis les 2 coupes aux équipes gagnantes ainsi que les médailles à l’ensemble des 70 participants lors de la cérémonie de clôture. L’événement s’est achevé par l’annonce des noms des 10 meilleurs joueurs sélectionnés par le jury qui ont la formidable opportunité d’intégrer le centre de formation de l’IRT. Le Club a également fait la surprise de prendre en charge 15 jeunes joueurs supplémentaires compte tenu du niveau extraordinaire de cette 1ère édition.