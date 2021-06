Ce que reproche Nordine Amrabat à Halilhodzic

L’attaquant marocain d’Al Nasr FC, Nordine Amrabat, a fait des reproches au sélectionneur national Vahid Halilhodzic, et révélé ses plans pour l’avenir lors d’une entrevue télévisée.

Dans un entretien accordé à la chaine néerlandaise EK Voetbal Talk, Amrabat a reproché au Franco-Bosniaque de ne pas l’avoir sélectionné dernièrement. « J’ai joué les trois premiers matchs avec Halilhodzic puis je me suis blessé aux ischio-jambiers. Après ça, il ne m’a plus sélectionné… Je n’ai reçu aucun contact de sa part, ce qui ne me dérange pas trop. J’ai 34 ans maintenant, mais cela aurait bien pu se passer d’une meilleure manière ».

Et d’ajouter : « Il aurait pu juste me contacter et dire qu’il choisit des joueurs plus jeunes et c’est son droit. Maintenant je dois retrouver un meilleur niveau et ensuite nous verrons s’il me sélectionnera ou non ».

Concernant son futur, le joueur a déclaré que ces chances de revenir au championnat néerlandais sont minces, mais qu’il suscite l’intérêt de certains clubs en Espagne. « Le problème est que les clubs en Espagne ne peuvent pas recruter de joueurs pour le moment, car tous les clubs ont 25 joueurs. Je vais voir s’il y aura des propositions de leur part », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « C’est la première fois de ma vie que je me retrouve sans contrat, avec aucun club. Cette situation est bizarre pour moi ». Concernant une éventuelle retraite, Amrabat a déclaré : « Je n’ai pas envie de prendre ma retraite la saison prochaine, mais il se pourrait que je le fasse plus tard ».

À noter que le joueur a choisi de ne pas renouveler son contrat, qui prend fin cette saison, avec Al Nasr FC .

M.F.