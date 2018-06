Ce que pense Ronaldo des Lions de l’Atlas

Et d’ajouter que le Portugal vise la qualification au second tour. Le Portugal compte désormais 4 points après son match 3-3 face à l’Espagne.

Lors de la conférence d’après-match, il a confié que sa sélection savait qu’elle allait affronter une grande équipe capable de la mettre en danger. “On a été surpris par la force, le courage et la volonté des joueurs du Maroc. On a joué pour éviter l’élimination. J’ai réussi à marquer, arracher les trois points de la victoire et j’en suis très heureux”, a-t-il précisé.