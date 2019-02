Ce que pense Pirlo du transfert de Benatia au Qatar

Le transfert de Benatia à Al Duhail au Qatar fait jaser. La légende de la Juve et de l’équipe nationale italienne, Andrea Pirlo a réagi au départ d’El Capitano de la Vieille Dame. S’exprimant sur Sky sports, il a indiqué que le club transalpin a eu raison de laisser le Lion de l’Atlas partir.

“À mon avis, le fait que Benatia soit parti ne pose pas de problème pour la Juventus. Si un joueur ne veut pas rester, le club doit le laisser partir”, a-t-il affirmé.

Rappelons que Mehdi Benatia s’est engagé avec le club d’Al Duhail, double champion du Qatar en titre. Le montant du transfert est estimé à 10 millions d’euros.

Plusieurs amoureux du ballon rond au Maroc se sont étonnés du choix de Benatia, qui était pisté par de grands clubs européens comme Arsenal ou encore l’AC Milan.

“Pour des raisons personnelles je n’étais pas très présent ces derniers temps! Je suis très heureux de poursuivre ma carrière à Duhail SC dans le plus grand club d’Asie et du Qatar. Une nouvelle vie, une nouvelle aventure, de nouveaux objectifs et de nouveaux challenges à relever”, a écrit le capitaine des Lions de l’Atlas sur les réseaux sociaux au lendemain de son arrivée au Qatar.

A.K.A.