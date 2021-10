Ce que pense El Amri des entraîneurs du WAC et du Raja

L’entraîneur marocain Aziz El Amri s’est exprimé sur le football national, notamment le Wydad et le Raja et leurs entraîneurs respectifs.

Lors de son passage dans l’émission Tak Tik sur Horizon Press, El Amri a déclaré que la « touche » de l’entraîneur Lasaad Chebbi n’est pas perceptible actuellement au Raja, et que la composition actuelle comporte plus de sept joueurs qui ont été découverts par Jamal Sellami.

L’ancien entraîneur du MAT s’est par ailleurs demandé pourquoi les clubs marocains recrutent des entraîneurs tunisiens. « Si c’est pour remporter des titres, ils se trompent lourdement. Avec les entraîneurs marocains Skitioui et Ammouta, le Wydad a remporté la Ligue des Champions et la RSB a raflé la coupe de la CAF, le MAS a remporté la même coupe en plus de la Supercoupe d’Afrique avec Taoussi. Quant au championnat, Fakher, Sellami, Regragui et beaucoup d’autres ont décroché le titre avec leurs équipes.

El Amri a de même appelé les supporters et la direction du Wydad à soutenir Regragui, car créer du changement dans un grand club comme le Wydad nécessite beaucoup de temps. Il souligne par ailleurs qu’il est impossible que le Raja et le Wydad tombent en deuxième division car ils ont « les meilleurs supporters ». « Les fans du Raja et du Wydad s’y connaissent en foot. Un public qui soutient son équipe jusqu’au bout, et qui intervient à temps pour sauver son équipe lorsqu’elle en a besoin ».

Il a également exprimé son étonnement vis-à-vis des campagnes dénigrant les entraîneurs, alors que personne ne parle des directions, qui sont les vrais responsables lorsque « le navire coule ». Et d’ajouter que le football marocain a besoin de dirigeants qui font confiance à l’entraîneur et ne s’immiscent pas dans les affaires techniques. « Dans ce cas, le football marocain fera un grand pas en avant », a estimé El Amri.

M.F.