Ce que pense Arsène Wenger des Lions de l’Atlas

Arsène Wenger a encensé la sélection du Maroc, indiquant que ses joueurs sont talentueux et capables de signer sur un parcours exceptionnel en Coupe du monde 2022.

Au micro de Médi1, l’ancien entraîneur historique d’Arsenal a indiqué que les Lions de l’Atlas, certes, ne sont pas favoris pour remporter le Mondial mais sont capables de compliquer la tâche aux sélections qu’ils affronteront.

«Le Maroc est une sélection difficile à jouer. Ses joueurs évoluent dans d’excellents clubs et sont de fins techniciens. Leurs chances au Mondial dépendront de leur prestation», a souligné Wenger. Et d’ajouter : «Si j’avais à jouer contre le Maroc, je me préparerai à un match très difficile face à une sélection qui ne se laisse pas faire».

Les Lions de l’Atlas figurent dans le groupe F de la Coupe du monde. Ils devront affronter la Croatie le 23 novembre, puis la Belgique le 27 novembre et le Canada le 1er décembre.

H.M.