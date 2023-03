Ce que l’on sait sur l’état de santé de Yassine Bounou (PHOTO)

Suite à un choc, à la 37e minute de jeu, avec son coéquipier Srdan Babic, Yassine Bounou est sorti dimanche sur civière lors match du FC Séville face à Alméria, pour le compte de la 25ème journée de LaLiga.

Le portier des Lions de l’Atlas, en minerve, a été transporté en urgence à l’hôpital, ce qui a inquiété les fans de la sélection nationale qui s’apprête à jouer en amical contre le Brésil et le Pérou.

Quelques heures après la fin de la rencontre, le staff médical du FC Séville a tenu à rassurer le public. «Yassine Bounou a eu un malaise vagal. Il n’a pas eu de complications, d’après les examens subis à l’hôpital Quiron. Il est sorti de l’hôpital et passera la nuit à la maison. Bounou poursuivra sa convalescence chez lui», précise le club espagnol.

H.M.

🏥 Bono has been discharged from hospital and will spend the night at home. 🧤🇲🇦 pic.twitter.com/d2wQFcA3Zr

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) March 12, 2023