Ce que le PSG propose à Leo Messi

L’attaquant argentin, Lionel Messi, qui a fait dimanche ses adieux au Barça après l’expiration de son contrat avec le club catalan, n’a pas écarté la possibilité de signer au PSG français.

Jouer au PSG est une « possibilité », a relevé Messi lors d’un point de presse à Barcelone, assurant qu’il dispose de plusieurs offres et qu’il va décider son avenir dans les prochains.

« Je n’ai jamais pensé quitter le Barça. Mais après le communiqué annonçant mon départ j’ai reçu plusieurs offres de clubs intéressés », a-t-il précisé, notant qu’il « n’a rien signé avec aucun club »

« Pour l’instant rien n’est clos mais oui nous sommes en discussion avec le PSG », a avancé l’attaquant de 34 ans.

Selon des médias espagnols, Messi devait se rendre dimanche soir à Paris pour clore les détails de son contrat avec le club de la capitale française. Mais l’accord n’a pas été trouvé dimanche soir et Messi attendra l’accord définitif selon la presse française.

Le capitaine de la sélection argentine signerait un contrat de deux ans, plus un en option, et toucherait un salaire annuel net de 40 millions d’euros. En plus, Messi toucherait une prime de signature de 30 millions d’euros.

D’après les médias sportifs locaux, la signature de Messi au PSG ouvrira le chemin au transfert de Mbappé au Real Madrid.