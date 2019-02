Ce que Hervé Renard et Hamid Ahaddad se sont dit au téléphone

Le sélectionneur national et Hamid Ahaddad ont eu un échange téléphonique. C’est ce qu’a indiqué ce dernier dans une déclaration accordée à des médias égyptiens.

L’ex-joueur du DHJ a déclaré qu’Hervé Renard l’a appelé au sujet de sa convocation en sélection.”Il m’a effectivement contacté pour me dire que je ne pourrai pas jouer en équipe nationale pour le moment, étant donné que je ne suis plus titulaire avec Al Zamalek”.

Et d’ajouter: “J’avais plus de chance d’être convoqué la saison passée, cette saison ce n’est plus le cas”.

Rappelons que le jeune attaquant est sous contrat avec le club égyptien jusqu’en 2021.

