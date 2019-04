Ce que compte faire le supporter frappé par Neymar

Un supporter français fait le buzz récemment après avoir été frappé par Neymar, lors du choc ayant opposé le PSG à Rennes, samedi lors de la finale de la Coupe de France. Le fan du club parisien s’est expliqué dans une déclaration livrée à “l’Obs”.

“Je suis déboussolé par l’ampleur prise par cette histoire. Sur mes réseaux sociaux, je n’arrête pas de recevoir des insultes et des menaces de mort. Je n’ouvre même plus mes messages”.

Par ailleurs, ce dernier a assuré qu’il ne comptait pas faire le buzz et pense à porter plainte contre le joueur. Après la défaite du PSG en Coupe de France, le supporter a nargué les joueurs de Paris dans les tribunes. “Oh Buffon, sale bouffon…” et “Va apprendre à jouer au foot”, a-t-il lancé à Neymar. Ce dernier lui a asséné un coup au visage. Le supporter a assuré que Neymar l’avait blessé. Les images montrent une agression assez rapide et légère.

Neymar est sorti de son silence le lendemain pour livrer sa version des faits. “Est-ce que j’ai mal agi? Oui. Mais personne ne peut rester indifférent”, avait écrit l’attaquant de 27 ans sur Instagram.

