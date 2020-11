Ce qu’a dit Ziyech sur le match Maroc-Centrafrique

L’international Marocain, Hakim Ziyech, a affirmé que les Lions de l’Atlas sont prêts pour les deux matchs qui les opposeront à la Centrafrique, soulignant que tous les joueurs sont conscients de l’importance des deux matchs et de la nécessité de les remporter.

« Nous devons bien travailler. Nous savons ce que nous avons à faire, et nous donnerons le maximum pour décrocher les six points », a-t-il déclaré suite à la dernière séance d’entraînement. Et d’ajouter : « Je fais de mon mieux dans tous les matchs, afin d’être important pour la sélection de mon pays ».

Pour rappel, Les lions de l’Atlas affrontent, ce vendredi, la République Centrafricaine au stade Mohammed V de Casablanca, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2022. Le match retour aura lieu le 17 novembre à Douala au Cameroun.

M.F.