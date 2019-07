Ce qu’a dit Zidane sur Bale après son but face à Arsenal

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, est revenu en conférence de presse après le match face à Arsenal, sur la prestation exceptionnelle de Gareth Bale lors de ce choc. Ce dernier a en effet marqué le premier but des Madrilènes face aux Gunners.

“Il a joué un bon match et je suis heureux pour lui. Nous avons très bien commencé et après un certain temps, nous avons perdu un joueur, puis nous avons bien joué et mieux fait à dix contre dix. Il est avec nous et nous allons continuer à travailler” , a affirmé le coach français.

Et d’ajouter au sujet de l’avenir de l’attaquant gallois : “Oui, il est ici. Pour l’instant, il est avec nous. Il a joué parce qu’il voulait être avec nous et jouer, ce qui n’était pas le cas l’autre jour. Aujourd’hui, la décision me revient. Nous verrons ce qui va se passer. Rien n’a changé”.

Rappelons que l’entraîneur français du Real a mis les choses au clair concernant la situation de l’attaquant gallois lors d’une conférence de presse tenue lundi.

“Premièrement, je n’ai manqué de respect à personne. Et encore moins aux joueurs. Je dis toujours que les joueurs sont les plus importants dans une équipe. Deuxièmement, j’ai dit que le club travaillait pour son départ. Point”, a-t-il affirmé.

Bale restera-t-il au Real ou pas? On n’en sait rien. Ce qui est certain, c’est que la prestation du Gallois face à Arsenal et la blessure d’Asencio argumenteront ses chances de rester au club de la capitale espagnole.

A.K.A.