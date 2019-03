Ce qu’a dit Zidane après son retour au Real Madrid (VIDEO)

“Je suis heureux de revenir à ma maison et de reprendre le travail” avec le Real Madrid, a souligné le Français Zinédine Zidane, nommé ce lundi nouvel entraîneur de l’équipe, affirmant que son seul souci est de remettre le club “à la place qu’il mérite”.

S’exprimant lors de la conférence de presse de sa présentation comme nouvel entraîneur des Merengue en remplacement de l’Argentin Santiago Solari, Zidane a fait savoir qu’il est revenu au club parce que son président, Florentino Pérez, l’a appelé et aussi parce qu’”il aime beaucoup” le Real Madrid.

Il a relevé que son retour au Real Madrid implique une “grande responsabilité”, affirmant qu’il est déterminé à faire tout ce qu’il peut pour que le club retrouve sa meilleure version.

Interrogé sur d’éventuelles transformations dans l’équipe, le coach français a souligné que l’essentiel pour lui est de se focaliser sur les 11 matchs restants de la Liga pour essayer de finir le championnat de la meilleure manière possible.

Zidane a fait observer qu’entraîner le Real Madrid “n’a rien à avoir” avec le fait d’assumer cette même tâche dans d’autres clubs.

Le comité directeur a décidé de nommer Zinédine Zidane comme entraîneur du Real Madrid avec effet immédiat, pour la fin de cette saison et les trois suivantes, jusqu’en juin 2022, avait annoncé plus tôt dans la journée le club.

Deux entraîneurs se sont succédé sur le banc du Real Madrid depuis le départ de Zinédine Zidane en fin de la dernière saison, à savoir l’Espagnol Julen Lopetegui et l’Argentin Santiago Solari.

Rappelons que lors de sa première étape avec le Real Madrid, Zidane a remporté neuf titres: trois Coupes d’Europe des clubs champions (2015/16, 2016/17 et 2017/18), une Liga (2016/17), deux Super-coupes d’Europe (2016 et 2017), deux Coupes du monde des clubs (2016 et 2017) et une Super-coupe d’Espagne (2017).

S.L. (avec MAP)