Ce qu’a dit Walid Regragui avant Wydad-Petro Atlético

Le Wydad Casablanca est prêt à décrocher son ticket pour la finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF) lors de son match contre les Angolais du Petro Atlético prévu vendredi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, a affirmé, ce jeudi à Casablanca, l’entraîneur du Wydad, Walid Regragui.

Lors de la conférence de presse d’avant match, il a fait savoir que « nous avons souffert de la fatigue après notre retour d’Angola, mais nous sommes maintenant prêts, après avoir achevé notre préparation physique », notant que le moral de l’équipe est élevé, « car nous jouerons le match à domicile (…). Je n’ai pas besoin de rappeler que depuis le retour des supporters, l’équipe a remporté des victoires importantes ».

Il a indiqué que son équipe sait très bien ce qui l’attend en demi-finale, expliquant que le Wydad « affrontera une formation qui n’a rien à perdre, ce qui va accentuer la concurrence lors du match ». Il a ajouyté que « nous les connaissons bien et ils nous connaissent aussi. Ils ont un excellent entraîneur et une équipe solide ».

De son côté, le joueur du Wydad Casablanca, Hamza Ait Allal a mis l’accent sur l’importance de respecter l’adversaire et de ne pas le sous-estimer, notant que « tout est possible dans les matches de Ligue des champions, mais le plus important, c’est qu’on respecte notre adversaire. On a fini le match aller en notre faveur. Maintenant, il faut réussir la même chose lors du match retour ».

Le match entre le Wydad Casablanca et Petro Atlético sera officié par l’arbitre sud-africain, Victor Gomez.