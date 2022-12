Ce qu’a dit Walid Regragui après la victoire contre l’Espagne

Le match Maroc-Espagne a tenu le public en haleine durant longtemps, dans la soirée du 6 décembre. Pari réussi pour Walid Regragui et ses hommes, qui ont décroché leur ticket pour les quarts de finale du Mondial 2022.

Le sélectionneur national avait demandé au public marocain d’avoir foi en lui et en ses hommes. Il a démontré une fois de plus ses talents de tacticien face à un Luis Enrique, qui était jusque-là confiant. Les Lions de l’Atlas ont réussi à tenir tête à la Roja pendant toute la rencontre. Le salut est venu durant les tirs au but, où Achraf Hakimi a marqué le but de la victoire, après 3 tentatives ratées de l’Espagne.

Walid Regragui a indiqué au micro de beIN Sports après le match que cette victoire marque un tournant dans l’histoire du football marocain et des Lions de l’Atlas, mais que cela est loin de vouloir dire que l’aventure est terminée.

Le sélectionneur national a déclaré que tout un peuple était derrière eux ce soir, chose pour laquelle il est reconnaissant. L’objectif est de « réaliser une bonne performance lors du prochain match » qui se jouera samedi prochain.

