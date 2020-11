Ce qu’a dit Vahid Halilhodzic sur Centrafrique-Maroc

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a déclaré que les Lions de l’Atlas disputeront le match contre la République Centrafricaine en visant la victoire afin de garantir la qualification à la CAN 2022 à deux journées de la fin des éliminatoires.

Halilhodzic s’est dit optimiste sur la capacité de la sélection marocaine à décrocher les trois points. « Notre objectif, c’est la victoire afin de garantir la qualification », a-t-il déclaré au site officiel de la FRMF. Et d’ajouter: « Nous avons fait face à plusieurs difficultés. Malgré tout, nous devons bien nous préparer et viser la victoire ».

Le match commencera ce mardi à 17h, au stade de la Réunification à Douala au Cameroun. Une victoire des Lions de l’Atlas ce mardi soir sera suffisante pour garantir leur qualification à la CAN 2022, aux côtés de l’Algérie et du Sénégal. Pour rappel, le Maroc s’est imposé au match aller au stade Mohammed V à Casablanca (4-1) et occupe désormais la tête du classement du groupe E.

M.F.