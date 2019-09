Ce qu’a dit Vahid Halilhodzic avant Maroc-Burkina Faso

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a tenu ce jeudi 5 septembre un point de presse à la salle des Conférences du grand stade de Marrakech dans le cadre du match amical qui opposera demain le Maroc au Burkina Faso.

Le coach bosniaque a indiqué que l’effectif convoqué face au Burkina Faso et au Niger n’est pas l’idéal, précisant que plusieurs joueurs sont actuellement engagés avec les locaux et les U23. Il a souligné que le stage de préparation se déroule dans de bonnes conditions et qu’il a tenu plusieurs réunions avec les joueurs. «Atteindre les objectifs fixés par rapport aux CAN 2021 et 2023 et au Mondial 2022 n’est pas facile. Les choses sérieuses ont bel et bien commencé», a souligné le sélectionneur.

Walid Azaro, qui a également assisté au point de presse aux côtés de Nabil Dirar, a, de son côté, exprimé sa joie de faire son retour en sélection. «Je suis au service de la sélection nationale et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur des espérances. J’ai envie d’être titulaire et j’aspire à devenir l’attaquant de l’équipe nationale», a-t-il souligné.

Nabil Dirar a par ailleurs assuré que Halilhodzic est totalement différent de Hervé Renard, affirmant que la sélection se bat pour surmonter l’élimination de la CAN 2019 face au Bénin. «L’ambiance est excellente au sein de la sélection. Tous les joueurs s’entendent bien et partagent les mêmes ambitions», a indiqué le joueur.

N.M.