Ce qu’a dit Tuchel sur la performance de Ziyech

L’entraineur de Chelsea Thomas Tuchel a salué la persévérance et la prise de risque de son ailier marocain Hakim Ziyech, au terme de la victoire de son équipe sur la pelouse de Crystal Palace (1-0), pour le compte de la 26e journée de Premier League.

« Le premier but de Ziyech à la 75è a malheureusement été refusé, mais il a continué d’y croire, il a fait un bon match et a continué d’essayer de marquer en prenant des risques », a souligné le manager allemand dans une déclaration à BBC Match of the Day.

La prise de risque est parfois nécessaire pour gagner, on ne peut pas se contenter « d’essayer d’éviter de faire des erreurs » et en ce moment, Ziyech a trouvé le bon équilibre qui lui permet de doser sa prise de risque, a affirmé Tuchel.

« Je suis content qu’il était là à la dernière minute », a-t-il conclu au sujet du joueur de 28 ans qui a été buteur lors des trois derniers matchs de Premier League des Blues.

Désigné homme du match, Ziyech a, pour sa part, indiqué que le match était difficile vu que son équipe n’a pas pu créer beaucoup d’occasions.

« Certes nous avons eu le but refusé, mais marquer à la dernière minute vous procure la meilleure sensation possible », a confié le magicien de Chelsea. Sur les chances de l’équipe en championnat, le Marocain a concédé que c’était difficile. « Mais c’est pour cela que l’on joue au football, pour gagner des trophées. C’est ce que nous essayons de faire. Nous en avons déjà gagné deux cette saison et il nous en reste quatre à gagner. »

La victoire contre Crystal Palace n’était que la troisième de Chelsea sur ses neuf derniers matches en première division, mais elle fait suite à une victoire 2-0 contre Tottenham le 23 janvier.

Le choc dans le sud de Londres était le premier en championnat depuis près d’un mois pour Chelsea, qui était à Abu Dhabi où l’équipe a remporté la coupe du monde des clubs.