Ce qu’a dit Sarri sur le départ d’Eden Hazard au Real (VIDEO)

L’international belge de Chelsea, Eden Hazard, sera présenté lundi prochain au stade Santiago Bernabéu comme nouveau joueur du Real Madrid, affirme AS, qui cite des sources proches des négociations entre les deux clubs.

“Le plan établi est de présenter Hazard avec tous les honneurs lundi prochain (3 juin) au Santiago Bernabéu”. Il s’agit du souhait du club merengue et du joueur belge, dans l’attente du feu vert du Chelsea à ce transfert attendu ce jeudi, ajoute le journal.

Les sources d’As précisent que le club de la capitale espagnole fera ce jeudi une offre “définitive” au Chelsea, notant qu’”aujourd’hui est le jour clé pour la signature d’Eden Hazard (28 ans)”, dont la volonté est “de se rendre à Madrid le plus tôt possible”.

Si tout se passe bien, poursuit la publication, Hazard atterrira en Espagne samedi pour être présenté lundi.

“Hazard a été rassuré il y a moins de deux semaines par les dirigeants du Real Madrid, qui se sont montrés très confiants du fait que Chelsea acceptera l’offre” des merengue, conclut As.

“Je pense que c’est un au revoir mais dans le football, vous ne pouvez jamais savoir”, a fait savoir l’ancien joueur de Lille OSC dans une déclaration à la presse à l’issue de la finale de l’Europa League remportée par son équipe 4-1 face à l’Arsenal. “Mon rêve était de jouer en Premier League et je l’ai fait pendant sept ans dans un des plus grands clubs. Alors maintenant, peut-être qu’il est temps pour un nouveau challenge”, a-t-il ajouté. Le crack belge, auteur d’un doublé, et son équipe de Chelsea avaient remporté l’Europa League, en écrasant Arsenal par 4 buts à 1, mercredi soir au Stade Olympique de Bakou en Azerbaïdjan.

Par ailleurs, l’entraîneur de Chelsea, Mauricio Sarri, s’est exprimé sur le départ de l’international belge. “Comme vous le savez, Eden Hazard est un joueur incroyable. Mais vous devez prendre deux ou trois mois pour bien le comprendre en tant qu’homme. Quand vous êtes capable de le comprendre, c’est un homme incroyable. Bien entendu je savais qu’Eden voulait partir. Comme je l’ai dit dans toutes mes conférences de presse, je tiens à respecter sa décision”.

S.L. (avec MAP)